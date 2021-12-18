بعد قليل.. محاكمة رئيس وحدة الرصد البيئي بالقاهرة في اتهامه بـ«الرشوة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة، في اتهامه بتلقي رشوة مالية نظير تربيح الغير من جهة عمله بالتغاضي عن مخالفات ارتكاب متعهد جمع قمامة.

وكانت قد أحالت النيابة العامة، رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام ومراقب سكني للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بطلب وتلقي رشاوى مالية مقابل التغاضي عن المخالفات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بطلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب مبلغ 25 ألف جنيه، على دفعات شهرية على سبيل الرشوة أخذ منها دفعة واحدة، وذلك مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة بنطاق الحي، بموجب تعاقده مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدم توقيع غرامات عنها، لاستمرار سريان عقده وصرف مستحقاته المالية الناشئة عنه، وتبين أن المتهم الثاني توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في تقديم مبالغ الرشوة محل الاتهام السابق.

وأضافت تحريات الرقابة الإدارية، طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاهد الأول مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بأن طلب منه خمسة وعشرين ألف جنيه شهريًا مقابل التغاضي عن المخالفات المرتكبة منه حال عدم توقيع غرامات عليه، بالمخالفة لما يقضي به تعاقده مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم يظل هذا التعاقد سارٍ ويمكنه صرف مستحقاته الناشئة عنه فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين المتهم الأول والشاهد الأول.

وأكدت التحقيقات رصد محادثة هاتفية بذات التاريخ طلب المتهم الأول من الشاهد الأول خلالها لقاءه أمام إحدى محطات الوقود بدائرة التزامه بدائرة الحي، فتوجه الشاهد الأول إليه حيث طلب بعد أن زوده بالأدوات الفنية اللازمة لرصد لقائهما المزمع وإذ التقيا على نحو ما اتفقا عليه؛ أعاد المتهم الأول طلب الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته على نحو ما أكدته التحريات، فتظاهر الشاهد الأول بالموافقة، واتفقا على إرجاء استلام مبلغ الرشوة المطلوب لموعد آخر.