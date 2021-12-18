«قاطرة البناء والصناعة».. انطلاق أول مؤتمر للتعليم الفني في مصر اليوم

تنطلق بعد قليل فعاليات أول مؤتمر للتعليم الفني في مصر تحت شعار «قاطرة البناء والصناعة»، حيث يعقد المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع أكاديمية الشروق، المؤتمر بعنوان "مؤتمر التعليم الفني مستقبل سوق العمل" في دورته الأولى، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارات الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيعقد المؤتمر بالمسرح الكبير بمبنى معهد الإعلام بأكاديمية الشروق، بحضور أكثر من 350 من طلاب وخريجي ومدرسي التعليم الفني ومسؤولين ومستشارين لمؤسسات حكومية ووزارات ورؤساء لمؤسسات أهلية، برعاية وحضور شركات القطاع الخاص ورؤسائها .

وسيشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني للشباب وأكاديمية الشروق والشركات الراعية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تدريب وتأهيل عدد 3000 من طلبة وخريجي التعليم الفني مجانا خلال عام 2022 على مهارات واحتياجات سوق العمل وتفعيل ربط استراتيجية الوزارة بالمعايير العملية للشركات وتوفير وظائف لعدد من المميزين من المتدربين لدى الشركات القائمة على التدريب، ويتم ذلك عن طريق التنسيق بين المجلس الوطني للشباب مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية ويكون الإشراف الأكاديمي لأكاديمية الشروق التي ستفتح المعامل وورش التدريب لديها أمام المتدربين، حيث ستتم كافة البرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوزارات المشاركة.