تفاصيل حبس عصابات السرقة بأسلوب الـ«نشل» في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس عصابة مشكلة من سيدتين وصاحب محل هواتف محمول لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة السيدات بأسلوب “النشل” والمغافلة في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

كانت معلومات سرية وردت لضباط مباحث الإسكندرية تفيد بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل"، مُتخذتان من مناطق شرق ووسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب 4 وقائع، واضافت المتهمتان إنهما اعتادا تتبع السيدات في الأماكن المزدحمة ونشل الأموال والهواتف المحمولة من الفتيات وبيعها لأحد الأشخاص.

وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى البائع "سيء النية" مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، تم إلقاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.