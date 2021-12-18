تسجيل إصابتين بسلالة متحور «أوميكرون» فى بطرسبورج

أعلن مصدر في مديرية الصحة في بطرسبورج شمال روسيا عن اكتشاف حالتي إصابة بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في المدينة لدى مواطنين روسيين.

وذكر المصدر، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن أحد المصابين قدم من دولة الإمارات العربية، والثاني من جمهورية الدومينيكان..

وأضاف المصدر: "تم تأكيد إصابة اثنين من المواطنين الروس عادا من رحلات سياحية بسلالة أوميكرون لفيروس كورونا"، مشيرا إلى تنظيم وتنفيذ مجموعة كاملة من تدابير مكافحة الوباء وعزل المريضين في حجر منعزلة بمستشفى الأمراض المعدية.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا و ألمانيا و إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.