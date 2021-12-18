«المليون شاب للتطوع المناخي» تشارك بمؤتمر جامعة الأزهر لـ«تغير المناخ»

يشارك حسام الدين محمود أحمد، الأمين العام لمبادرة مليون شاب متطوع للتكيف المناخي، الجلسة الرابعة "جلسة الشباب مع وزير الشباب"، في مؤتمر جامعة الأزهر لـ"تغير المناخ"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والسفير نيقولاس تفنين سفير الكرسي الرسولي (الفاتيكان) والوزراء والعلماء، وبدعوة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

كما يشارك في الجلسة السادسة الدكتور مصطفى الشربين، رئيس مبادرة مليون شاب متطوع للتكيف المناخي بعنوان دور المؤسسات الدولية في قضايا التغيرات المناخية ( شركاء التمويل المناخي 2)؟

وتنظم جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، ومشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، صرح بذلك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة رئيس المؤتمر.

وقال رئيس الجامعة، إن المؤتمر يقام في ظل قيام الدولة المصرية باستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ في العام القادم 2022م، موضحًا أن المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه جامعة الأزهر يتضمن عديدًا من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها جلسة بعنوان «دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م»، ويتناول المؤتمر الدولي الثالث أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.

وحددت إدارة المؤتمر جدول الجلسات الرئيسية وذلك على النحو الآتى:

الجلسة الأولى "دور القيادات الدينية والروحية في قضايا التغيرات المناخية"،بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومن المتحدثين الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ورئيس المؤتمر، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى، الأنبا آرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، السفير نيقولاس تفنين سفير الكرسي الرسولي (الفاتيكان)، الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

الجلسة الثانية رؤية الدولة المصرية ووزارة البيئة لمجابهة التغيرات المناخية والاستعدادات «لمؤتمر COP 27»/ ومن المتحدثين في الجلسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاقتصاد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمد عفيفي القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.