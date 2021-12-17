السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هدية من بودابست..

سفارة مصر في المجر تنهي شحن 200 ألف جرعة لقاحات ضد كورونا

جرعات لقاحات ضد كورونا
جرعات لقاحات ضد كورونا مهداة من المجر

قال السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، إن السفارة المصرية في بودابست قد أتمت، اليوم، عملية شحن 200 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا من مطار بودابست إلى مطار القاهرة الدولي. 

وأضاف الشناوي أن تلك الجرعات مهداة من المجر إلى مصر، وأن ذلك يأتي في اطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والزخم القائم في هذا الصدد على إثر الزيارة الناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر 2021.

وأوضح الشناوي أن إجمالي عدد لقاحات الكورونا التي أهدتها المجر إلى مصر مؤخرا قد بلغ 450 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا.

سفير مصر في المجر

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مصر المجر السفارة المصرية استرازينكا كورونا القاهرة

رئيس التحرير

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