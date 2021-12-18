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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم السبت 18-12-2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

واصلت أسعار الأسمنت اليوم السبت، استقرارها الجماعي الذي بدأته الأربعاء الماضي، حيث وصل سعر طن الأسمنت البورتلاندي إلى 1080 جنيهًا، بينما سجلت أسعار طن الأسمنت الأبيض 2500 جنيهًا في بعض الشركات، في حين بلغ سعر طن الأسمنت المخلوط 790 جنيهًا، مقابل 1110 جنيهات لطن الأسمنت المقاوم.
 

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم السبت 18/ 12/ 2021.
 

أسعار الأسمنت البورتلاندي

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1080 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1060 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1058 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1040 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1030 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المعلم 1025 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل 1025 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1020 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلة 1000 جنيه.

- سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 990 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 990 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت الأبيض

- سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2500 جنيه.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة 2430 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2425 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2390 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت المخلوط

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 790 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان 775 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة العمران 770 جنيها.
 

أسعار الأسمنت المقاوم

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1110 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار 1110 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1100 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر 1090 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر 1075 جنيهًا.

- تسعر طن الأسمنت بشركة السهم 1050 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت البورتلاندي أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم السبت

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وائل لطفي

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