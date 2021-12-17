السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عين الجمل.. أطعمة يجب تناولها مرة في الأسبوع

عين الجمل
عين الجمل

من المحتمل أن تكون الطريقة التي نعيش بها حياتنا الآن قد قللت من العمر المتوقع لنا نظرًا لمقدار التوتر الذي نتعرض له باستمرار بالإضافة إلى نمط الحياة غير الصحي الذي نعيشه. 

ويمكن أن يؤثر ما يدور في جسمك على صحتك العامة وهذا هو السبب في أنه حان الوقت لأخذ نظامك الغذائي في الاعتبار والبدء في إضافة خيارات طعام أفضل لإطالة حياتك. 

وفيما يلي بعض الخيارات التي يجب أن تتناولها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "healthy" الطبي.

عين الجمل:

يمكن أن يوفر لك تناول عين الجمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع جرعة صحية من الألياف والأحماض الدهنية الأساسية وكذلك المعادن.

أوضح الأطباء، أن الألياف مهمة لعملية الهضم لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، من ناحية أخرى، تحمي الأحماض الدهنية قلبك من المشاكل الصحية المحتملة مثل النوبات القلبية.

نبات الهليون:

الهليون طعام آخر يجب أن يظهر على مائدة العشاء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فهو مصدر جيد لفيتامين ب 12 وحمض الفوليك الضروريين لضمان عمل نظامك العصبي بشكل صحيح. 

السبانخ:

ينصح الأطباء بشدة بالخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. 

الأفوكادو:

 يجب ألا تنسى تناول بعض الأفوكادو مرة واحدة على الأقل كل أسبوع لأنه يحتوي على الكثير من الدهون الصحية، حيث يمكن أن يساعد تناول هذه الفاكهة نيئة أو في سلطة على تقليل مستويات الكولسترول لديك بحيث يكون قلبك محميًا من الأمراض المختلفة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

الشوكولاتة الداكنة:

من الأطعمة الأخرى التي يجب أن تأكلها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع الشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوي في الواقع على مركبات "الفلافونول" التي يمكن أن تحميك من الأشعة فوق البنفسجية. 

شوكولاته السكتة الدماغية النوبات القلبية الفيتامينات السعرات الحرارية فيتامين ب 12 حمض الفوليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

مصر تعلن تسجيل أول 3 حالات بالمتحور «أوميكرون»

الصحة: 43 وفاة و910 إصابة جديدة بكورونا

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

وزيرة خارجية ليبيا تطلع نظيرها التونسي على مستجدات الاستحقاقات الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى