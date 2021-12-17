عين الجمل.. أطعمة يجب تناولها مرة في الأسبوع

من المحتمل أن تكون الطريقة التي نعيش بها حياتنا الآن قد قللت من العمر المتوقع لنا نظرًا لمقدار التوتر الذي نتعرض له باستمرار بالإضافة إلى نمط الحياة غير الصحي الذي نعيشه.

ويمكن أن يؤثر ما يدور في جسمك على صحتك العامة وهذا هو السبب في أنه حان الوقت لأخذ نظامك الغذائي في الاعتبار والبدء في إضافة خيارات طعام أفضل لإطالة حياتك.

وفيما يلي بعض الخيارات التي يجب أن تتناولها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "healthy" الطبي.

عين الجمل:

يمكن أن يوفر لك تناول عين الجمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع جرعة صحية من الألياف والأحماض الدهنية الأساسية وكذلك المعادن.

أوضح الأطباء، أن الألياف مهمة لعملية الهضم لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، من ناحية أخرى، تحمي الأحماض الدهنية قلبك من المشاكل الصحية المحتملة مثل النوبات القلبية.

نبات الهليون:

الهليون طعام آخر يجب أن يظهر على مائدة العشاء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فهو مصدر جيد لفيتامين ب 12 وحمض الفوليك الضروريين لضمان عمل نظامك العصبي بشكل صحيح.

السبانخ:

ينصح الأطباء بشدة بالخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

الأفوكادو:

يجب ألا تنسى تناول بعض الأفوكادو مرة واحدة على الأقل كل أسبوع لأنه يحتوي على الكثير من الدهون الصحية، حيث يمكن أن يساعد تناول هذه الفاكهة نيئة أو في سلطة على تقليل مستويات الكولسترول لديك بحيث يكون قلبك محميًا من الأمراض المختلفة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

الشوكولاتة الداكنة:

من الأطعمة الأخرى التي يجب أن تأكلها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع الشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوي في الواقع على مركبات "الفلافونول" التي يمكن أن تحميك من الأشعة فوق البنفسجية.