«الحارس.. أيام زاهى حواس».. سيرة وزير الآثار الأسبق عن دار نهضة مصر

صدر حديثًا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع كتاب "الحارس.. أيام زاهي حواس"، وهو كتاب سيرة ذاتية لزاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار.

وقال الدكتور مصطفى الفقي في تقديمه للكتاب: "كان حلمه أن يكون محاميًا يدافع عن حقوق الناس، فصار محاميًا يدافع عن فجر الضمير الإنساني، وحارسًا أمينًا على التاريخ المصري القديم. هكذا يمكن تلخيص مسيرة حياة دكتور زاهي حواس الذي عرفته عالمًا دقيق المنهج، مصريًا وطنيًا غيورًا على تراث بلده وتاريخها".

فعقب حصول "زاهي حواس" على الثانوية التحق بالفعل بكلية الحقوق، لكنه وجدها لا تلبي رغباته في المعرفة، فغيّر المسار إلى دراسة الآثار، وهنا بدأ الطريق الفعلي ليكون المحامي الأول عن التاريخ المصري، وحارس بوابة الماضي الذهبي، بكشوفه الأثرية ودأبه الذي لا أجد له نظيرًا في تلقي العلم ونقله إلى تلامذته.

«زاهي حواس» الذي أعرفه، نموذج مصري يترجم المعنى الحقيقي للإبداع، من حيث كونه هوسًا لا ينتهي بالدقة والابتكار.

وعندما علمت أن الدكتور "حواس" سيكتب سيرته قلت الآن سنكتشف جوهر زاهي، وسر أسراره، سنعرف تاريخ مصر على لسان واحد من أخلص أبنائها، من كان لهم فضل الحفر والتنقيب عن تراثها المخبوء تحت الأرض، وإذا كنا نعرف زاهي العاشق لمصر، فقد آن الأوان لنستمع لقصة زاهي نفسه: كيف بدأ؟ وكيف اهتدى إلى طريق الآثار وطريقتها المثلى؟ وكيف نجح في ترويض الصخور والرمال ليقدم لنا كنوز المعرفة بطريقة تجلّ التاريخ القديم كالماء والهواء حقًا لكل مصري؟!.

هذه سيرة رجل من قلب مصر، وسيرة ممصر على قلب رجل من أبنائها المخلصين.

من هو زاهي حواس؟

أما عن الدكتور زاهي حواس فهو من مواليد 28 مايو 1947، وهو عالم آثار، وعالم مصريات مصري، ووزير دولة سابق لشئون الآثار، كما عمل في المواقع الأثرية في دلتا النيل، والصحراء الغربية، ووادي النيل.

كتب «حواس» وشارك في كتابة العديد من الكتب المتعلقة بعلم المصريات، بما في ذلك: لعنة الفراعنة، مغامراتي مع المومياوات، والملك توت عنخ آمون، كنوز من القبر، ونشر هذا الأخير ليتزامن مع معرض كبير في المملكة المتحدة. كما كتب عن توت عنخ آمون لمجلة "مصر القديمة" التي تصدر مرتين في الشهر.

من إصداراته:" «أبوسمبل: معابد الشمس المشرقة»، تقديم فاروق حسني، شركة مصر للصوت والضوء، القاهرة، 2001، «أشغال النجارة في مصر القديمة: نجارة العمارة»، بالاشتراك مع آخرين، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2007، «الأسقف ومناظرها الدينية عبر العصور»، بالاشتراك مع آخرين، وزارة الدولة لشئون الآثار، القاهرة، 2011، «الإسكندرية عبر العصور: أبومين، مريوط»، بالاشتراك مع آخرين، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2009، «الجمالية وآثارها في عيون أطفالنا»، بالاشتراك مع آخرين، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2004، «العملات في مصر القديمة عبر العصور: مجموعة منتقاة من المتحف المصري بالقاهرة»، المتحف المصري، المجلس الأعلى للآثار (مصر)، 2010، «المتحف القبطي: مرايا التاريخ.. عبق العراقة»، بالاشتراك مع آخرين".

وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2006، «الملك الذهبي: عالم توت عنخ آمون»، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2007، «المناظر المصورة على تماثيل الأفراد حتى نهاية الأسرة الخامسة والعشرين»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2009، «النشرات العلمية: إدارة التوثيق والبحث العلمي»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار : الإدارة العامة لصيانة وترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبر، قطاع المشروعات، القاهرة، 2004، «بحوث ودراسات في البرديات العربية»، بالاشتراك مع آخرون.

وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2009، «جامع المؤيد شيخ»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2006، «حراس الحضارة»، 2008، «حضارة مصر القديمة: منذ اقدم العصور حتى نهاية عصور الأسرات الوطنية»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2004، «خان الزراكشة»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2006، «دراسة علمية وتطبيقية في علاج وصيانة العملات الأثرية المعدنية»، بالاشتراك مع آخرون، مجلس الأعلى للآثار (مصر)، 2008، «دليل آثار محافظة سوهاج»، بالاشتراك مع آخرون، القاهرة، 2011، «رحلات وأسرار: صفحات في تأثير الحضارة المصرية على العالم»، دار الشروق، القاهرة، 2006، وغيرها من الإصدارات التي أثرى بها المكتبة العربية.