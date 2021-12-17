سفير روسيا بفيينا يعلن انتهاء الجولة السابعة من المحادثات النووية مع إيران

أعلن السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم، انتهاء الجولة السابعة من المحادثات النووية مع إيران.

وأشار رئيس الوفد الروسي في ​مفاوضات فيينا​، ​ميخائيل أوليانوف​، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ مندوبي ​روسيا​ و​الصين​ و​إيران​ التقوا مرّة أخرى، لافتًا إلى أنّه"ثبت أنّ هذه الصّيغة الثّلاثيّة كانت مفيدة للغاية، في إطار مفاوضات فيينا حول محور ​الاتفاق النووي"​.

وأوضح في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الثّلاثي: «أنّني أعتقد أنّنا حقّقنا تقدّمًا في المفاوضات، وآمل أن نتمكّن خلال الأيّام المقبلة من الإدلاء بتصريحات أكثر دقّة، إلّا أنّ وتيرة العمل إيجابيّة».

وأفادت وسائل إعلام في طهران أمس، بأن الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يناقش حاليًا «مسودة ثالثة» لتكون أساسًا للمحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، وسط رفض غربي للمقترحات الإيرانية الجديدة وتراجعها عن مسودة الجولة السادسة في يونيو الماضي. ولمحت وكالات إيرانية إلى إمكانية توقف المحادثات اليوم، قبل استئنافها الأسبوع المقبل.

وقال «مصدر مطلع مقرب من المحادثات» إن الأطراف الأوروبية «وافقت على التفاوض حول نص ثالث يدمج مقترحات حكومة حسن روحاني وخلفه إبراهيم رئيسي كأساس للمفاوضات». وأشار المتحدث إلى تلقي الوفد الإيراني «ورقتين» من الوفد الأمريكي عبر الوسطاء الأوروبيين، و«الرد عليها في 12 صفحة». وتابع أن المفاوضات «مستمرة رغم بطء التفاوض».

ومن المقرر أن تجتمع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الجمعة، لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي.

وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف العمل في 27 من الشهر الجاري، فيما حدد دبلوماسي آخر إطارًا زمنيًا بين عيد الميلاد ورأس السنة.

وفى السياق، أكد كبير مفاوضي إيران في فيينا علي باقري كني، اليوم الجمعة، أنه تم تحقيق تقدم ملموس هذا الأسبوع.

وقال باقرى كني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حققنا تقدمًا جيدًا هذا الأسبوع وسنواصل المحادثات في غضون عدة أيام بعد جلسة اليوم".

وتعد تلك الجولة هي السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.