ضبط كميات من الدواجن الفاسدة فى حملة تموينية بدمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط، بتوجيه من الدكتور عطية منصور، مدير عام الطب الوقائي، حملات موسعة على المنشآت الغذائية بقرى ومدن المحافظة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من وجود غذاء صحي وآمن للمواطنين والإشراف المباشر من مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بدمياط السعيد الفداوى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن منتجات ألبان تالفة وعليها علامات العفن الظاهر ومجهولة المصدر فى أحد مصانع منتجات الألبان.

وتم تحرير محاضر الضبط للعرض على النيابة العامة، كما تم إعدام 200 كيلو جرام منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة مفاجئة على معامل الألبان.

أطلقت وحدة حياة كريمة بمحافظة دمياط مبادرة كفر سعد بلا أمية، حيث تستهدف الرجال والسيدات والأطفال فوق 15 سنة، حيث تم افتتاح 39 فصلًا بإجمالي 166 فصلًا منذ إطلاق المبادرة في شهر 11 بتضامن الجهات الشريكة وعددها 12 جهة وهي التضامن، الصحة، التعليم، الأوقاف، وحدة تكافؤ الفرص، المجلس القومي للمرأة، جامعة دمياط، هيئة تعليم الكبار، لجان التنمية المجتمعية المتكاملة بوحدة حياة كريمة، الأزهر الشريف، الشباب والرياضة.

كما تمت متابعة الفصول المفتوحة وعددها 2 فصل بمدرسة الإصلاح الإبراهيمية القبلية بمركز كفرسعد.

قام الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووضعها على رأس الأولويات .