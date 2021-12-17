الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لأول مرة.. عمرو عبدالجليل يغنى شعبى فى «مربع برمودة» (فيديو)

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "مربع برمودة" النسخة الشعبي من كليب أغنية "إلا اللعبة دى"، الأغنية الدعائية للفيلم.

وظهر النجم عمرو عبدالجليل وهو يغني شعبي لأول مرة، بجانب كل من النجم مصطفى خاطر وكنكا وديزل.

فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، وبطولة: مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة، دينا، عايدة رياض، نهى رأفت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلون في سلسلة من الأحداث الكوميدية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات بداية من يوم 22 ديسمبر في مصر والدول العربية.
 

الدول العربية مصطفي خاطر محمد جمعه نجم آية عمرو عبد الجليل عايدة رياض هشام هلال فيلم مربع برمودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل في 2021

«بالملابس الشتوية».. إقبال المواطنين على شاطئ بورسعيد فى العطلة الأسبوعية (صور)

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

من موظف بنك إلى أشهر ملياردير عربى.. 10 معلومات عن ماجد الفطيم

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الجمعة 25 ألف ميجاوات

نقل كريم الهوارى المتهم بدهس طلاب الشيخ زايد لمستشفى سجن وادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس