لأول مرة.. عمرو عبدالجليل يغنى شعبى فى «مربع برمودة» (فيديو)

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "مربع برمودة" النسخة الشعبي من كليب أغنية "إلا اللعبة دى"، الأغنية الدعائية للفيلم.

وظهر النجم عمرو عبدالجليل وهو يغني شعبي لأول مرة، بجانب كل من النجم مصطفى خاطر وكنكا وديزل.

فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، وبطولة: مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة، دينا، عايدة رياض، نهى رأفت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلون في سلسلة من الأحداث الكوميدية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات بداية من يوم 22 ديسمبر في مصر والدول العربية.

