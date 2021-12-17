الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر تكشف ملامح ضوابط تشغيل رحلات العمرة

رحلات العمرة
رحلات العمرة

كشفت مصادر عن ملامح ضوابط تشغيل رحلات العمرة التى سيتم على إثرها تنظيم عمل شركات السياحة بموسم العمرة المقبل، والتى ستشمل التأمين على المعتمرين سواء فى حالة الإصابة بفيروس كورونا أو حدوث أي عرض طبي، بالإضافة إلى ضمان مستحقات المعتمر فى حالة توقف السفر بسبب تداعيات الجائحة مثلما حدث فى موسم 2019.

وأكدت المصادر في تصريح لـ"الدستور" أن الضوابط ستشمل تقديم خطاب ضمان من المقرر أن يصل إلى 100 ألف جنيه وشيك تأمين ستكون قيمته بحوالى 2 مليون جنيه أو مليون و900 ألف لضمان تنفيذ بنود برامج العمرة للمواطنين وعدم الإخلال بها، كما ستشترط الضوابط أن يكون هناك مشرف واحد لكل شركة سياحة.

وأوضحت أنه ستكون هناك خطة تشغيل شهرية ستتقدم بها كل شركة لنتمكن من معرفة حجم التشغيل شهريًا، بالإضافة إلى أن صاحب الشركة سيقوم بإقرار التعهد بالموافقة على الضوابط، وسيأتى بنفسه إلى مقر غرفة الشركات للإمضاء على عقود العمرة مع الوكيل السعودى، لافتًا إلى أن الضوابط الجديدة ستلغى التضامنات بين الشركات. ولن يتم التضامن إلا فى حالتين، الأولى عند إيقاف المملكة للوكيل السعودى المتعاقد مع الشركة فستضطر إلى التضامن مع شركة أخرى، والثانية عند تخلف أى من المعتمرين عن المجموعة، حيث إن نظام المملكة لا يقبل بأن تقل المجموعة عن 50 معتمرًا وهاتان الحالتان فقط  ستسمح بهما بالتضامن لعدم وجود دخل للشركة بهما.

وأشارت إلى أنه ستحدد الضوابط الرسوم المفروضة على شركات السياحة للعمل على البوابة المصرية للعمرة كرسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة للشركات، ورسوم توثيق عقود للمعتمرين إلكترونيًا ورسوم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز 1000 جنيه، ورسوم تعديل البيانات المسجلة عليها ورسوم استخراج بدل فاقد أو تالف للباركود الذى يحصل عليه المعتمر.

ضوابط رحلات العمرة شركات السياحة خالد العناني وزير السياحة والآثار المعتمرين مستحقات المعتمر

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