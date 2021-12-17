الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إخطارات جديدة لتسيير رحلات سياحية إلى مطار مرسى علم

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن وصول إخطارات جديدة لتسيير رحلات دولية سياحية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر" من عدة دول بالقارة الأوروبية لأول مرة إلى مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر مع بداية العام الجديد، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار مرسى علم الدولي يشهد خلال الأونة الأخيرة، زيادة كبيرة للغاية في المعدلات التشغيلية الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، والقادمة عبر مختلف شركات الطيران الأجنبية، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها المطار خلال الأونة الأخيرة، فضلا عن حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، تولي اهتماما كبيرا بتطيق وتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وعمليات التعقيم والتطهير اليومية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل تدهور الأوضاع الصحية على مستوى العالم.

وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة سيشهد مطار مرسى علم الدولي زيادة كبيرة في الرحلات الجوية الداخلية القادمة من بعض المطارات المصرية، تزامنا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، بالإضافة إلى الرحلات الجوية السياحية الدولية القادمة من معظم الدول الأوروبية وبالأخص منطقة شرق أوروبا.

وتابعت المصادر، أن العديد من شركات الطيران والسياحة الأجنبية تطالب بتسيير رحلات جوية سياحية دولية منتظمة وغير منتظمة خلال الفترة الحالية، حيث ستتم الموافقة على تلك الطلبات والإخطارات، في ظل استعدادات السلطات المختصة بمطار مرسى علم لاستقبال كافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية طوال الوقت.

القابضة للمطارات والملاحة الجوية مطار مرسى علم الدولي محافظة البحر الأحمر تنشيط الحركة السياحية الدولية شركات الطيران الاجنبية

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