كيف تحتفل العائلة المالكة في بريطانيا بعيد الميلاد؟

تقضي العائلة المالكة عيد الميلاد في ملكية الملكة في ساندرينجهام، ثم يحضرون الكنيسة في يوم عيد الميلاد، وقبل عيد الميلاد يرسل أفراد العائلة المالكة بطاقات إلى العائلة الكبري والأصدقاء والسياسيين البريطانيين، وهذا تقليد تتبعه العائلة المالكة أكثر من قرن.

وظهرت في بطاقة عيد الميلاد للأمير وليام وكيت ميدلتون هذا العام صورة من رحلة عائلية إلى الأردن حيث تقضي العائلة المالكة كل عام عطلة عيد الميلاد في منزل الملكة بساندرينجهام، ولا يُسمح عادةً للخطيبين بالانضمام إلى الاحتفالات، لكن الملكة استثنت الأمير هاري وميغان ماركل في عام 2017، حيث حضرت ماركل الاحتفالات أثناء خطوبتها هي وهاري، وهو ما كان استثناءً من البروتوكول الملكي وفقا لموقع insider

طقوس الاحتفال بعيد الميلاد

يذهب أعضاء عيد الميلاد للكنيسة ويتبادبون الهدايا مثل قبعات الاستحمام، ويفتحون المفرقعات عيد الميلاد، وبعد الكنيسة يكون هناك غداء كبير يتضمن سلطة مع جمبري أو جراد البحر، وديك رومي مشوي، وجميع الأطباق الجانبية التقليدية مثل الجزر الأبيض والجزر وبراعم بروكسل وبودنغ الكريسماس مع زبدة البراندي للحلوى.

ويقال إن الملكة مدمنة للشوكولاتة ومن المعروف عنها أنها تستمتع بشرب شاي بعد الظهر وكوب من الشمبانيا في المساء، وبسبب نوبة صحتها السيئة في وقت سابق من هذا العام، ورد أن الأطباء نصحوها بالتخلي عن مشروبها اليومي، على الرغم من أن تناول مشروب في المناسبات الخاصة لا يزال مسموحًا به، وبعد الغداء، يستعد الجميع لمشاهدة خطاب الملكة في عيد الميلاد المسجل مسبقًا في قصر باكنغهام.

وإحدى طقوس الاحتفال بمنزل ساندرينجهام على عشاء عيد الميلاد، هو إرتداء أفراد العائلة المالكة العباءات والتيجان، ويكون الطبق الرئيسي في الوجبة هو الأوز أو اللحم البقري أو الدجاج، ويتجمع أفراد العائلة المالكة حول شجرة الكريسماس ويتبادلون الهدايا المرحة في وقت الشاي عشية عيد الميلاد.



تفاصيل الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام

جدير بالذكر أن قلعة وندسور للملكة إليزابيث في بيركشاير، زينت لعيد الميلاد بأشجار عملاقة وأشياء ذات أهمية من تاريخ العائلة المالكة، مثل مجموعة من هدايا عيد الميلاد التي تبادلتها الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت.

واستمرارًا لتقليد جدها تقدم الملكة 1500 قطعة حلوى في عيد الميلاد لموظفي القصر وقوات الأمن لشكرهم على جهودهم.

ولم يتم الإعلان عن خطط العائلة المالكة ليوم عيد الميلاد هذا العام، ولكن تم إلغاء غداء الملكة قبل عيد الميلاد مع أفراد الأسرة.