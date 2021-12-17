الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تسرع من إعطاء الجرعات المعززة وتتعاقد على أقراص من «فايزر»

اليابان تسرع من إعطاء
اليابان تسرع من إعطاء الجرعات المعززة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه تحدث مع رئيس شركة فايزر اليوم الجمعة لتوفير أقراص مضادة للفيروسات وإنه سيتم تسريع إعطاء جرعات معززة من اللقاحات الواقية من كوفيد-19 لكبار السن، وذلك وسط تزايد المخاوف من السلالات المتحورة.

وقال كيشيدا للصحفيين إنه اتفق على توفير مليوني جرعة من الأقراص المضادة للفيروسات من شركة فايزر في مكالمة مع رئيسها التنفيذي ألبرت بورلا.

وأضاف أن اليابان تهدف إلى تطعيم حوالي 31 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية وكبار السن الأكثر عرضة للخطر بجرعات معززة في غضون ستة أشهر من تلقيهم التطعيم الأولي، بدلا من ثمانية أشهر.

 وأضاف أنه اعتبارا من فبراير سيتلقى كبار السن الآخرون جرعات معززة في غضون سبعة أشهر.

وعلى الرغم من انخفاض حالات كوفيد-19 بشكل كبير منذ موجة شديدة في أغسطس، يتزايد القلق من سلالة أوميكرون التي سجلت اليابان 30 حالة إصابة بها، معظمها عند الفحص في المطارات وفي الحجر الصحي.

وأكدت حكومة مدينة طوكيو اليوم الجمعة إصابة شاب في العشرينات بأوميكرون. وكان الشاب قد حضر مباراة لكرة القدم بالقرب من العاصمة. 

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تسجيل 70 إصابة بفيروس كورونا في قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.
 وتعاقدت اليابان للحصول على 120 مليون جرعة من لقاح فايزر العام المقبل، وكان لديها مخزون يبلغ حوالي 16 مليون جرعة حتى الشهر الحالي. ووافقت الحكومة رسميا أمس الخميس على لقاح شركة مودرنا لبرنامجها للجرعات المعززة والذي غطى حتى الآن 0.1 بالمئة فقط من السكان.
 وبعد بداية متأخرة نسبيا، قامت اليابان بتطعيم ما يقرب من 80 بالمئة من سكانها تطعيما كاملا، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع الاقتصادية.

رئيس الوزراء اليابانى مضادة للفيروسات اللقاحات الواقية كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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