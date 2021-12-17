«ضمير الوطن».. الرقابة الإدارية تصدر مجلة متخصصة فى مكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية، اليوم الجمعة، عن إصدار العدد الأول من مجلة "ضمير الوطن" لتكون أول دورية أكاديمية متخصصة في شئون منع ومكافحة الفساد والتوعية المجتمعية بمخاطره.

المجلة صادرة عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية هى باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، وسيتم إصدار أعدادها نصف سنوياً.

تم عرض النسخة المطبوعة من المجلة فى الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.

ويمكن الاطلاع على المجلة وتحميل نسخة إلكترونية منها من خلال موقع هيئة الرقابة الإدارية عبر الرابطhttps://aca.gov.eg/News/1964.aspx?v .