تشمل كافة المناطق والقرى.. رئيس كفر شكر يتابع توصيل الغاز لكفر تصفا

تابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرى الوحدة المحلية بكفر تصفا من أجل راحة وخدمة المواطنين، والتي يتبعها رصف الطرق و الانتهاء من كافة الخدمات والمرافق طبقا لخطة الأجهزة التنفيذية ومحاضر تنسيق الأعمال، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام بالخدمات فى شتى المجالات.

- أعمال توصيل الغاز الطبيعي سوف تشمل كافة قرى ومناطق المركز

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن أعمال توصيل الغاز الطبيعي سوف تشمل كافة قرى ومناطق المركز والمدينة بعد الانتهاء من كافة الخدمات والمرافق، التي تتم الآن مشيرا أن الدولة تعمل باستمرار على راحة وخدمة المواطنين في شتى المجالات لإشاعة الرضا بينهم باستكمال جميع الخدمات لشعور المواطنين بالراحة والرضا التام.

- لجنة متخصصة تجوب شوارع وطرق المركز والمدينة لرصد أي مخالفات

وأوضح "عبدالمنعم"، أنه يوجد لجنة متخصصة تجوب شوارع وطرق المركز والمدينة لرصد أي مخالفات أو خروج عن القانون أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين فى مهد ارتكاب المخالفة تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة على الجميع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع المعيشية

وفى سياق متصل تابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر جهود الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة فى تحرير الشوارع والطرق والميادين من الإشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين في تحركاتهم اليومية وكذلك رفع القمامة حفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وكذلك تهذيب الأشجار أمام مساكن الملفات بطريق طراد النيل وحتى مجزر كفر شكر وأمام حديقة السمكة والوردة وسط المدينة، بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالطرق والشوارع لراحة وخدمة المواطنين ولتكون متنفس مجانى للجميع وتكون المدينة ذات التاريخ العريق فى أزهى صورها