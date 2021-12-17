الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بتهمة الاتجار في العملة والتحويلات المالية المشبوهة

الاتجار في العملة
الاتجار في العملة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول للعمل بها" ونجله – مقيمان  بمركز شرطة دشنا بقنا،  بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة والمشبوهة. 

من خلال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بأحد البنوك وهو مايعرف "بنظام المقاصة" ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بما يُعادل 6 ملايين جنيه مصرى.

تحريات ا الاموال العامة أحد الأشخاص النقد الأجنبي مدخرات

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وائل لطفي

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