«الداخلية»: تنفيذ 51827 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عدة حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وفرض الأمن والانضباط ومواجهة الجريمة بشتى صورها في جميع محافظات الجمهورية.

وبمواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (70) قطعة سلاح ناري تبيَّن أنها غير مرخصة، وعدد (153) قضية مخدرات، وتنفيذ (51827) حكم قضائي متنوع.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية والانضباط على الشارع المصري.