الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسهم أوروبا تنخفض بفعل مخاوف «أوميكرون» وقرارات بنوك مركزية

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وسط إحجام عن المخاطرة بسبب الشكوك المحيطة بسرعة تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ومدى تأثير ذلك على النمو في 2022، فضلا عن نتائج اجتماعات لجان السياسة النقدية في بعض البنوك المركزية الكبرى.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليمحو مكاسب كبيرة سجلها أمس الخميس، بعدما قلص البنك المركزي الأوروبي دعمه للسياسة النقدية على نحو طفيف، في حين رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة وألمح المركزي الأمريكي إلى خطط لتشديد السياسة النقدية في 2022.

وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.1 بالمئة، لكن قطاع السيارات تصدر الخسائر أعقبه قطاع النفط مع انخفاض الأسعار وسط مخاوف من تأثير زيادة الإصابات بأوميكرون على الطلب على الوقود.

وزاد سهم إيرباص 0.4 بالمئة بعدما أحرزت الشركة ثالث انتصار كبير في 36 ساعة على منافستها بوينج بإبرام صفقة لتوريد 100 طائرة صغيرة إلى شركات تابعة لإير فرانس-كيه.إل.إم، وهي أكبر صفقة شراء
تبرمها الشركة من حيث عدد الطائرات.

وهوى سهم دياسورين الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية 7.4 بالمئة بعدما توقعت تراجع المبيعات في 2022 مع انخفاض الإيرادات المتصلة بكوفيد-19 بنحو 60 بالمئة.

وقد صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، أمس الخميس، مسجلة أفضل أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوع، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك وشركات التعدين بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة دعم الاقتصاد وأبقى على خفض التحفيز تدريجيا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة في حين أغلق مؤشر منطقة اليورو مرتفعا 0.9 بالمئة.

وقلص البنك المركزي الأوروبي برامج التحفيز على نحو طفيف فحسب، مع سعيه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال إنه سيقلص برنامجه الطارئ لشراء السندات خلال فترة الجائحة البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو بحلول مارس.

الوقود الأسهم الأوروبية أوميكرون فيروس كورونا كورونا البنوك المركزية الكبرى

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وائل لطفي

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