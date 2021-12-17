الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين روجا الحشيش للمتعاطين في التبين

عاطلين
عاطلين

قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج الحشيش المخدر على المتعاطين في منطقة التبين، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وأرسلت النيابة عينة من مخدر الحشيش الذي ضبط بحوزة المتهمان وذلك المعمل الكيميائي للبت في مصير حائزيها.

كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة التبين،  تفيد بقيام “م. م”، 24 سنة، عاطل ومقيم بمركز المنوات بالجيزة، و"ر.ع"، 22 سنة، عاطل ومقيم المنوات الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذ منطقة التبين مسرح لتداول نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في المخدرات بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين حال مرورهما بكمين التبين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من جوهر نبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهواتف محمول.

واعترف المتهمان أنهما يتاجران في المخدر والمبلغ المالي من محصلة البيع والهاتف للاتصال بعملائهم من المتعاطين للمخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة حبس شخصين الحشيش التبين حريات

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