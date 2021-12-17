الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسماعيلية» تنظم حملة تعقيم وتطهير للمساجد قبل صلاة الجمعة

حملة تعقيم وتطهير
حملة تعقيم وتطهير للمساجد

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، حملة تعقيم وتطهير للمساجد ومحيطها من الخارج وتعقيم كل جزء داخل المساجد كإجراء احترازي قبل صلاة الجمعة.

و قال الدكتور إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إن مديرية الأوقاف تنظم حملة تعقيم وتطهير كل يوم جمعة، تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا إقبال المواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

- التأكيد على الالتزام بالخطبة الموحدة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة  وهي "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت الخطب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وذلك تيسيرًا على الأئمة الموفدين بالخارج وغيرهم من الأئمة ممن يستعينون بخطب الأوقاف المترجمة من الدارسين بكليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة، والطلاب الوافدين أو الناطقين بغير العربية.

كما شدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفى سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا آخرين، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 403 مسجدًا، منها 348 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و55 مسجدًا صيانة وترميمًا.

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