تفاصيل حفلات رأس السنة 2022 في مصر

حفلات رأس السنة 2022 في القاهرة من الكلمات البحثية التي تحتل حاليا كافة مؤشرات البحث من قبل ملايين المصريين مع اقتراب موعد احتفالات الكريسماس، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أبرز الحفلات الغنائية في مصر وأسعار تذاكر الدخول والإجراءات الاحترازية لإقامة حفلات الغناء.

حفلات رأس السنة 2022 في القاهرة

يستعد كافة مطربي الوطن العربي لإقامة العديد من الحفلات الغنائية للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2022:-

يقيم الفنان التونسي صابر الرباعي حفلة غنائية على مسرح المنارة بالتجمع الخامس يوم 25 ديسمبر

تشارك الفنانة السورية أصالة في الحفل الغنائي المقام تحت سفح الأهرامات في 31 ديسمبر للترويج السياحي في مصر

بينما يحيي المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة الكبرى يوم 31 ديسمبر 2021

وتشارك الفنانة سميرة سعيد والفنان الشعبي عبد الباسط حمودة والفنان حكيم في حفل غنائي على ضفاف النيل في أحد الفنادق الكبرى

بينما يقيم الفنان تامر حسني حفلا غنائيا في أحد فنادق الكبرى بالقاهرة في احتفالات الكريسماس

فيما يشارك الفنان رامي صبري الفنان الشعبي محمود الليثي في حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى



الإجراءات الاحترازية لإقامة حفلات الكريسماس في ظل كورونا

تقام حفلات الكريسماس لكبار المطربين في مصر والوطن العربي وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين الضيوف، حيث يتم إقامة الحفلات الغنائية في أماكن مفتوحة جيدة التهوية مع تقليل أعداد الحضور وإلزام الجميع بارتداء الكمامة والخضوع لبوابات التعقيم قبل الدخول واستخدام الكحل لتعقيم اليدين باستمرار مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين المتواجدين وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية للتعايش مع الفيروس القاتل.

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أسعار تذاكر حفلات الكريسماس 2022

حفلات رأس السنة 2022 في القاهرة وأسعارها تشغل بال ملايين المصريين حيث تتراوح أسعار دخول حفلات الكريسماس الاحتفال بالعام الجديد من 1500 إلى 300 جنيه داخل مصر فيما تتراوح أسعار تذاكر الاحتفالات خارج مصر من 5000-25000 جنيه بسبب اختلاف أسعار العملة وأسعار تذاكر رحلات الطيران.

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