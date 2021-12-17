عبدالمجيد تبون يعود إلى الجزائر عقب زيارته الرسمية إلى تونس

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الجزائر عقب زيارته الرسمية، التي قام بها إلى تونس واستمرت على مدار يومين.



و كان الرئيس التونسي قيس سعيد، في وداعه، بمطار قرطاج الدولي بتونس وبرفقته كبار رجال الدولة.



يذكر أن هذه الزيارة شهدت توقيع 27 اتفاقية بين الجزائر وتونس في مجالات العدالة، و الأمن والطاقة و المناجم، والصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الدوائية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية، والتدريب المهني، الصيد البحري، وكذلك الإعلام والثقافة.

و على صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 212 إصابة جديدة، و 6 حالات وفاة، فيما تماثل 171 مريضا للشفاء.



و أوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 213 ألفا و745 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 147 ألفا و69 شخصا.



وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و١٧١ حالة، فيما يتواجد حاليا ٣٠ مريضا في العناية المركزة.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.



وفي تونس، أفادت وزارة الصحة، بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة عند 25 ألفا و450 حالة.



وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم- أنه تم تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 720 ألفا و518 شخصا، مشيرة إلى تعافي 174 شخصا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 693 ألفا و471 شخصا، مضيفة أنه يبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 221 شخصا.