الجمعة 17 ديسمبر 2021
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عالم

رويترز: أطراف اتفاق إيران النووى ستؤجل محادثات الإنقاذ

النووي الإيراني
النووي الإيراني

كشفت مصادر دبلوماسية أن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجتمع يوم الجمعة في الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش، لتعلن تأجيل مفاوضات إنقاذ الاتفاق.

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وقال أحد الدبلوماسيين إن من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

واتهمت إيران يوم الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي بالاستمرار في "لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.

وعلى صعيد آخر، اعتبر علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، أن التوصل لاتفاق مرهون بـ"الإرادة الجدية" لدى واشنطن بتنفيذ جميع التزاماتها المنصوصة في الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال باقري كني، في تصريح نقلت وكالة "إرنا"، إنه "لو توفر عند الطرف الآخر (الولايات المتحدة) الاستعداد العملي والإرادة الجدية من أجل تنفيذ جميع التزاماته المنصوصة في الاتفاق النووي، عند ذلك نستطيع التوصل في غضون فترة قصيرة إلى اتفاق يرضي الطرفين".

وأضاف: "الأمر الذي نؤكد عليه وسبق للجمهورية الإسلامية وسائر المسؤولين الإيرانيين، أن أكدوا عليه أيضًا، هو أن يتم التركيز في هذه المفاوضات على أولوية إلغاء جميع أنواع الحظر غير القانوني والظالم الذي فرض على الشعب الإيراني منذ السنوات الماضية".

وتابع أن "هذا الحظر المتجدد يتعارض والقانون الدولي وأيضًا الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن".

وأشار إلى أنه فضلًا عن إيران، فإن جميع الدول الأعضاء في مجموعة "4+1"، وأيضًا الإدارة الأمريكية الجديدة أقروا بأن الإدارة الأمريكية السابقة أقدمت على خطوة غير قانونية عبر انسحابها من الاتفاق النووى. 

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