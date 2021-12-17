السجن 3 سنوات لـ3 متهمين شرعوا فى قتل آخرين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وتامر محمد رياض وعمر أحمد علم الدين، و سكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن 3 سنوات على 3 متهمين شرعوا في قتل آخرين.



أحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، أوراق المتهمين “محمد ن”-محبوس-39 سنة ويعمل كهربائي ويقيم بشارع 100 بحي المناخ ببورسعيد، و"محمد م" -هارب 28 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بمنطقة شباب الخريجين الزهور بورسعيد، و “عبد الله ع م” 21 سنة محبوس ومقيم بمنطقة عثمان بن عفان الزهور بورسعيد ويعمل سائق، إلي محكمة الجنايات.



تبين لهيئة المحكمة أنه في يوم 24 فبراير من عام 2021، شرع المتهمين في قتل “أحمد ح ا ع”، و “ر ا ا ا”، عمدًا مع سبق الإصرار وبيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك، وأعدوا لهذا الغرض فرد وبندقيتين خرطوش وسلاح أبيض سكين، وتوجهوا إلي المكان الذي تأكدوا من تواجهدهما به وأطلقوا صوبهما عيارًا ناريًا من الأسلحة سالفة الذكر، قاصدين قتلهما، فاحدثوا إصابتهما الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، إلا انه قد اوقف آثر جريمتهم سبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، واحرز المتهمين بغير ترخيص أسلحة نارية، و3 طلقات.



وتبين لهيئة المحكمة من خلال شهادة الشهود، أنه علي آثر خلاف بين المتهم الأول وشقيقة المجني عليه، وأثناء تواجده برفقة أحد الشهود، ومع علم المتهمين مسبقًا بمكان تواجدهما، فوجئا بحضور المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية، وأطلقوا عليهما النيران قاصدين قتلهما، وثبتت نية القتل العمد كذلك من خلال تحريات المباحث.



وثبت بتقرير الطب الشرعي، إصابة المجني عليهما جرحيًا بسلاح ناري بمقدمة الوجه والرقبة أطلق عليهما من مسافة جاوزت مدي تجمع الرش، وباتجاه من الأمام للخلف بالنسبة للوضع الطبيعي القائم المعتدل للجسم، وهي جائزة الحدوث علي نحو مثل التصوير الوارد علي لسان المجني عليه، وهو توقيت معاصر لتاريخ الواقعة.



وأوضح تقرير الأدلة الجنائية، أن المضبوطات سلاحين ناريين عبارة عن بندقيتين خرطوش، وثلاث طلقات مستخدمة عليهم، وهما كاملين الأجزاء وسليمين وصالحين للإستعمال.



قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات لكل من الثلاث متهمين، والزمتهم المصاريف الجنائية، في القضية رقم 662 لسنة 2021 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 844 لسنة 2021 كلي بورسعيد.