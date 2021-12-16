الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على دور البوابة المصرية للعمرة لتنظيم الرحلات قبل تشغيلها

رحلات العمرة
رحلات العمرة

يبدأ خلال أيام عمل شركات السياحة على البوابة المصرية للعمرة، بعد اعتماد ضوابط عمل شركات السياحة لتنظيم رحلات العمرة من قبل خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومن المقرر أن تخرج للنور مع مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقا لقانون البوابة المصرية العمرة لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، كما فرض القانون جزاءات على أي شركة تقوم بمزاولة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص.

ويأتي قرار إنشاء هذه البوابة من منطلق حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة الذي يعد الآن عنصرا مهما في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، ويأتي هذا تنفيذا لما يتضمنه ملف الحج والعمرة الذي يعد جزءا أساسيا ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، ويهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه.

كما تعد البوابة أول منظومة إلكترونية متكاملة لتلافى السلبيات السابقة بمواسم العمرة والقضاء نهائيا على ظاهرة السماسرة والأبواب الخلفية  للعمل في مجال العمرة، حيث تم ربط البوابة مع الوزرات والهيئات المعنية وتم بالفعل ربط البوابة مع وزارة المالية ووزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والبنك المركزي ووزارة الصحة لمعرفة كافة التفاصيل الصحية للمعتمر ونتيجة التحاليل المختلفة التي يجريها بمعامل وزارة الصحة وترفع أتوماتيكيا علي البوابة ومنها اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا وأية تحاليل أخري، ومعرفة إذا ما كان المعتمر قد تناول اللقاح المضاد لهذا الفيروس، كما تتيح التعرف على الحالة الصحية بشكل عام للمعتمر أولا باول ومعرفة درجة حرارته على مدار الساعة بما يتيح التنبؤ بأية مخاطر صحية قد يتعرض لها سواء قبل سفره وحتي عودته والتدخل الفوري في الطوارئ.

البوابة المصرية للعمرة ضوابط عمل شركات السياحة خالد العناني وزير السياحة والآثار الشركات السياحية رحلات العمرة

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