بمشاركة الأنبا بشارة... الأنبا عمانوئيل يلتقي بإكليروس الإيبارشية

التقى صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بإكليروس الإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، أعقبه صلاة تسبحة كيهك، ثم رحب نيافة الأنبا عمانوئيل بنيافة الأنبا بشارة، مقدمًا له الشكر لقبوله الدعوة للمشاركة، كما رحب الأنبا عمانوئيل أيضًا بجميع الحاضرين. تلا ذلك، تقديم الأنبا بشارة تأمل اللقاء، وسط مشاركة جميع الحضور لأسباب اليأس، التي يتعرضون لها أثناء خدمتهم، بالإضافة إلى كيفية الالتقاء بنعمة الرب، وعمله في الخدمة.

تضمن اليوم أيضًا عرض نيافة الأنبا عمانوئيل لكافة الخطط الرعوية، نحو زمن الميلاد مع اتخاذ كافة الطرق الاحترازية، حفاظًا على جميع أبناء الرعايا، مؤكدًا على أهمية التمسك بتقليد الكنيسة أثناء الاستعداد لعيد الميلاد المجيد من تسبحة شهر كيهك، بالإضافة إلى خلق جو روحي، وذلك من خلال رتبة التوبة، والرياضات الروحية.

وفي نهاية اليوم، تم تبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد بين صاحبي النّيافة، واختتم اليوم بالصلاة والبركة الرسولية الختامية، مع التقاط الصور التذكارية.

ومن جهته ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة احتفال جنود مريم بالإيبارشية "المجلس الأعلى أم المعونة الدائمة، والمجلس المحلي مريم باب السماء"، بعيد العذراء التي حبل بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالسواقي- الأقصر.

شارك في الاحتفال القمص يوسف اقلاديوس، راعي الكنيسة، والوكيل العام للمطرانية، والمرشد الروحي للمجلس الأعلى أم المعونة الدائمة، والأب أمجد عزت، راعي كنيسة العذراء بالمريس، والمرشد الروحي لفرقة والدة الإله، والأب ملاك ناجي، راعي كنيسة مار جرجس بحجازة، والمرشد الروحي لفرقة سلطانة السماء، والشماس الإنجيلي أشرف فاروق، بالإضافة إلى أعضاء الفرق، التابعة للمجلس الأعلى لجنود مريم بالإيبارشية، والشعب المحتفل.

تضمن اليوم الاحتفالي صلاة المسبحة الوردية المقدسة، تلاها صلاة القداس الإلهي، وكلمة العظة من الأب المطران، التي بدأها بتهنئة الحضور بهذه المناسبة، كما شكر الحاضرين، الممثلين عن أغلب فرق جنود مريم، كما تحدث نيافته في العظة حول أساس عقيدة العذراء مريم التي حُبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وكيفية استقبال الرسالة من الله على خطى العذراء القديسة مريم، كما أكد الأنبا عمانوئيل على أهمية الدور، الذي تقوم به فرق جنود مريم بالكنائس.

تضمن الاحتفال أيضًا الكلمات المختلفة، ومنها كلمة الأب المرشد الروحي للمجلس، ورئيس المجلس المحلي لجنود مريم، بالإضافة إلى الكلمات الأخرى، والعديد من التراتيل الروحية. واختتم القداس بمنح البركة الرسولية الختامية للحاضرين من صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد.