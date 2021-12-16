الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بمشاركة الأنبا بشارة... الأنبا عمانوئيل يلتقي بإكليروس الإيبارشية

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

التقى صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بإكليروس الإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، أعقبه صلاة تسبحة كيهك، ثم رحب نيافة الأنبا عمانوئيل بنيافة الأنبا بشارة، مقدمًا له الشكر لقبوله الدعوة للمشاركة، كما رحب الأنبا عمانوئيل أيضًا بجميع الحاضرين. تلا ذلك، تقديم الأنبا بشارة تأمل اللقاء، وسط مشاركة جميع الحضور لأسباب اليأس، التي يتعرضون لها أثناء خدمتهم، بالإضافة إلى كيفية الالتقاء بنعمة الرب، وعمله في الخدمة.  

تضمن اليوم أيضًا عرض نيافة الأنبا عمانوئيل لكافة الخطط الرعوية، نحو زمن الميلاد مع اتخاذ كافة الطرق الاحترازية، حفاظًا على جميع أبناء الرعايا، مؤكدًا على أهمية التمسك بتقليد الكنيسة أثناء الاستعداد لعيد الميلاد المجيد من تسبحة شهر كيهك، بالإضافة إلى خلق جو روحي، وذلك من خلال رتبة التوبة، والرياضات الروحية.

وفي نهاية اليوم، تم تبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد بين صاحبي النّيافة، واختتم اليوم بالصلاة والبركة الرسولية الختامية، مع التقاط الصور التذكارية.

ومن جهته ترأس  نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك،  صلاة القداس الإلهي، بمناسبة احتفال جنود مريم بالإيبارشية "المجلس الأعلى أم المعونة الدائمة، والمجلس المحلي مريم باب السماء"، بعيد العذراء التي حبل بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالسواقي- الأقصر.

شارك في الاحتفال القمص يوسف اقلاديوس، راعي الكنيسة، والوكيل العام للمطرانية، والمرشد الروحي للمجلس الأعلى أم المعونة الدائمة، والأب أمجد عزت، راعي كنيسة العذراء بالمريس، والمرشد الروحي لفرقة والدة الإله، والأب ملاك ناجي، راعي كنيسة مار جرجس بحجازة، والمرشد الروحي لفرقة سلطانة السماء، والشماس الإنجيلي أشرف فاروق، بالإضافة إلى أعضاء الفرق، التابعة للمجلس الأعلى لجنود مريم بالإيبارشية، والشعب المحتفل.

تضمن اليوم الاحتفالي صلاة المسبحة الوردية المقدسة، تلاها صلاة القداس الإلهي، وكلمة العظة من الأب المطران، التي بدأها بتهنئة الحضور بهذه المناسبة، كما شكر الحاضرين، الممثلين عن أغلب فرق جنود مريم، كما تحدث نيافته في العظة حول أساس عقيدة العذراء مريم التي حُبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وكيفية استقبال الرسالة من الله على خطى العذراء القديسة مريم، كما أكد الأنبا عمانوئيل على أهمية الدور، الذي تقوم به فرق جنود مريم بالكنائس.

تضمن الاحتفال أيضًا الكلمات المختلفة، ومنها كلمة الأب المرشد الروحي للمجلس، ورئيس المجلس المحلي لجنود مريم، بالإضافة إلى الكلمات الأخرى، والعديد من التراتيل الروحية. واختتم القداس بمنح البركة الرسولية الختامية للحاضرين من صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد.

الأنبا عمانوئيل تسبحة كيهك عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد إيبارشية طيبة الكاثوليك تسب الميلاد المجيد الانبا عمانوئيل عياد اقباط الكاثوليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«تنمرت على طالب بمدرسة بشبرا».. النيابة تُحيل معلِّمة للمحاكمة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الأهلى يفسخ عقد جونيور أجايى بالتراضى

تصل للمؤبد.. عقوبة تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا

رسميًا.. نادى قطر يعلن فسخ تعاقده مع يوسف بلايلى

تقرير الطب الشرعي لقتيل منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى