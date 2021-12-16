برلماني: تنفيذ 327 مشروع زراعي يؤكد وجود نهضة شاملة بالوطن

قال أحمد محسن عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مصر تقدم ملحمة حقيقية في قطاع الزراعة بتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن هناك وفرة في الإنتاج تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في الداخل، وتسمح بتصدير ملايين الأطنان إلى الخارج، مشيرا إلى وصول الصادرات الزراعية للخارج لنحو 5.2 ملايين طن خلال العام الجاري، واستهداف الوصول بها، إلى نحو 5 ملايين و500 ألف طن في العام المقبل.

وأضاف محسن في تصريحات له اليوم، أن التركيز الشديد على الزراعة والتوسع الأفقي في نحو 2 مليون فدان هدفه زيادة الإنتاج الزراعي المصري وبما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة، بجانب تحقيق نقلة زراعية في الاقتصاد والصادرات الزراعية للخارج، تلائم معايير وأسس الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي وتحقق حلم الأجيال الجديدة في المستقبل.

وأفاد عضو زراعة الشيوخ أن السياسات الزراعية سواء في المحاصيل والتوسع الأفقي أو في منظومة الري أو في كارت الفلاح، تؤكد حدوث نهضة زراعية شاملة، وصلت إلى تنفيذ نحو 327 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 42 مليار جنيه، بما يكشف عن خطوات وطينة واسعة في مجال الزراعة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري.

وكان قد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التي تصرف على مشروعات التوسع الأفقي التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت تعظيم الإنتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.

وكشف وزير الزراعية، أنه أيضاً شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائي من خلال تنويع مصادر المياه «تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعي – استنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومي لتبطين الترع»، وإطلاق الدولة لمبادرة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث «10 سنوات وبدون فائدة».