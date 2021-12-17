طلاب آثار جامعة أسوان يزينوا جداريتان عند مدخل المطار بطريق صحارى

أجرى طلاب كلية الآثار ومعيدي قسم ترميم الآثار بجامعة أسوان، تحت إشراف الدكتور رضوان عبد الراضي وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن صلاح طه القائم بعمل رئيس قسم الترميم، أعمال رفع كفاءة الجداريات الواقعة بمدخل مطار أسوان، التي نفذها من قبل طلاب كلية التربية النوعية جامعة أسوان من رسومات من وحي الطبيعية على الجداريات ولتعرضها للشمس والأتربة، بهدف ظهورها بالمظهر الجمالي البديع والشكل الحضاري اللائق والعمل.

طلاب جامعة أسوان

وتمت أعمال إعادة ألوانها مرة أخرى لتكون في أبهى صورها لاستقبال ضيوف عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الأفريقي أسوان.

ضم فريق العمل عددا من معيدي أقسام الكلية وهم كلاً من :مسعود عبدالحميد المكاوي قسم الترميم وحسن شعبان حسن قسم الترميم وأحمد عز الدين محمد قسم إسلامي وطلاب الكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة ومحافظة أسوان بقيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

طلاب جامعة أسوان



وجاء تنفيذ الأعمال تحت أشراف الدكتور أحمد فرمان أستاذ الآثار المصرية المساعد بكلية الآثار ومستشار المحافظة في إطار الدور المجتمعي لجامعة أسوان تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.