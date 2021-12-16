أسهم أوروبا تصعد مع تعهد المركزي الأوروبي بمواصلة دعم الاقتصاد

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، مسجلة أفضل أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوع، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك وشركات التعدين بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة دعم الاقتصاد وأبقى على خفض التحفيز تدريجيا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة في حين أغلق مؤشر منطقة اليورو مرتفعا 0.9 بالمئة.

وقلص البنك المركزي الأوروبي برامج التحفيز على نحو طفيف فحسب، مع سعيه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال إنه سيقلص برنامجه الطارئ لشراء السندات خلال فترة الجائحة البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو بحلول مارس.

جاء قرار البنك المركزي الأوروبي بعد فترة وجيزة من قرار بنك إنجلترا المركزي رفع تكاليف الإقراض إلى 0.25 بالمئة من 0.1 بالمئة ليكون أول بنك مركزي كبير يفعل ذلك منذ بدء الجائحة.

ورفع هذا العائد على السندات القياسية البريطانية على نحو طفيف إلى 0.75 بالمئة في حين صعدت أسهم إتش.إس.بي.سي هولدنجز ولويدز وباركليز بين 3.2 و4.6 بالمئة لتكون ضمن الأعلى زيادة على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وصعدت أسهم قطاعي الطاقة والتعدين مدعومة من زيادة أسعار النفط والمعادن.

وقفز مؤشر قطاع الرعاية الصحية 5.7 بالمئة بعدما أعلنت نوفارتس أنها بدأت إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.

وزاد سهم إيرباص 2.4 بالمئة بعدما اختارت الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس) الشركة كمورد مفضل لأسطولها المحلي في حين أبرمت شركة إير فرانس صفقة معها لشراء عدد من الطائرات ضيقة البدن.

وهوى سهم شركة الكهرباء الفرنسية العملاقة (إي.دي.إف) 15.5 بالمئة بعدما اكتشفت الشركة عيوبا في محطة للطاقة النووية وأغلقت محطة أخرى تستخدم النوع نفسه من المولدات.