وزيرة التضامن توفير خدمات نقل مهيئة لذوي الإعاقة

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل حاليا على توفير سيارات لذوي الإعاقة، حتى لا تكون مجرد سيارات خاصة وإنما بهدف أن تكون مصدر دخل لهم، موضحة أن الوزارة تعمل على الاستثمار في ذوي الإعاقة من خلال دمجهم بالمجتمع بصورة كاملة.

وقالت خلال مشاركتها بالمائدة المستديرة لمؤتمر «المبادرون» التي تقام تحت شعار «عهد جديد للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر»، إن عمل "مبادرون" يأتي في إطار رؤية واضحة لبناء الثقة والتفاهم والحفاظ على التعايش السلمي، من خلال مجموعة من القيم التي نتجت عن تفاعل أعضائها في التنمية والعمل المجتمعي ومشاركتهم في عملية بناء المجتمع وتبادل خبراتهم ومواردهم، حيث ساهمت هذه القيم باستمرار تعزيز فعالية المبادرون.

واوضحت أن المبادرة تعمل على بدء حركة تبني قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس إعاقاتهم فقط حيث تعمل الوزارة على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتيسير سبل الإتاحة وتحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحسين حياتهم ورعايتهم.

وأضافت أن الوزارة تشارك وزارة النقل في توفير خدمات نقل مهيئة لأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتحمل التضامن 50% من تكلفة توفير الخدمة على أن تتحمل النقل باقي التكلفة، في ضوء اهتمام الدولة بتوفير الخدمات المناسبة لذوي الهمم.

وأشارت إلى أنه تم دعم 117٫500 من الأطفال ذوي الإعاقة تحت سن 18 سنة والمُلتحقين بالتعليم بدعم نقدي قيمته 530 مليون جنيه سنويًا، والتحقق من دمجهم بالتّعليم الدامج أو بتعليم في المدارس الفكرية.

وتابعت أنه تم استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، موضحة أنها بطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية "ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية.