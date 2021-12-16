الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بـ«بيتكوين»

البيتكوين
البيتكوين

قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم الخميس، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملات الافتراضية "البيتكوين" والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وخلال جلسة التجديد طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، وذلك كونها عملات افتراضية لم يتم تداولها وإن الجريمة غير ثابتة في حق المتهمين. 

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد توصلت لتكوين 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تشكيل عصابى تخصص فى إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة "بيتكوين" والاتجار فيها، وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية.

وأضافت التحريات، أن المتهمين استغلوا خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي، حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال.

وتابعت التحريات، بأن المتهمبن اتخذوا أحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة فى تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.

استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه، وممارستهم لنشاطهم الإجرامى، وضبط (أجهزة وأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملون ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية، وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قاضي المعارضات قسم شرطة تشكيل عصابي الاموال العامة قسم شرطة المقطم عملات افتراضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

تصل للمؤبد.. عقوبة تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب مصر

بارد يصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

السيطرة على حريق مطعم شهير فى المهندسين

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر لتقديم طلب التطعيم والاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى