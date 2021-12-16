الجزائر: 6 وفيات و212 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية بانخفاض 33 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 213 ألفا و745.



وذكرت الوزارة في بيان لها عن الوضعية الوبائية في البلاد أنها رصدت ست وفيات بانخفاض أربع حالات عن أمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 6171.



فيما تعافت 171 حالة جديدة ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 147 ألفا و69 فيما يتواجد 30 مريضا في العناية المركزة.

وقررت الحكومة الجزائرية تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقضى برفع الحجر المنزلي المفروض على المواطنين، لمدة 15 يوما.



وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان - أنه سيتم تمديد العمل بالإجراءات الحالية المتبعة للحماية والوقاية، نظرا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، الأمر الذي يتطلب، مع ذلك، تحلي المواطنين باليقظة الشديدة، وتجنب أي تراخ فيما يخص احترام التدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ولاسيما بسبب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".



ودعت الحكومة، الجزائريين إلى التزام بدعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي عن طريق عملية التلقيح ومواصلة احترام التدابير المانعة، لاسيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الواقي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.



وكما دعت الحكومة، الذين لم يتم تلقيحهم بعد، إلى الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة على كامل الأراضي الجزائرية، نظرا لكون التلقيح أفضل وسيلة للوقاية والحماية.

وفيما أوصت اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) اعتماد الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول ومغادرة الجزائر، وكذلك حضور الفعاليات الرياضية والثقافية وقاعات الحفلات.