برلماني: فحص 21 مليون سيدة بالمبادرات الرئاسية خلال عامين إنجاز حقيقي

أكد طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، أهمية المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، وحققت انتشار مجتمعي كبير وتفاعل معها ملايين المواطنين، وعملت طوال الفترة الماضية على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للملايين بالمجان وفي إطار الدور الوطني لوزارة الصحة، وهي مبادرات صحية غير مسبوقة عربيا وأفريقيا وبكل هذا الشمول.

وأشاد عبد الهادي في تصريحات له اليوم، بنجاح وزارة الصحة في الفترة من يوليو 2019 وحتى اليوم في فحص ما يزيد عن 21 مليون امرأة مصرية وعلاجها بالمجان، ضمن عشرات القوافل الطبية المجانية وفي إطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة، تقديم التوعية العامة للمرأة بداية من سن 18 عاما.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، واحدة من المبادرات الصحية الضخمة، سواء للفحص بخصوص كورونا او الأورام وسرطان الثدي وتلقيهم جميعا العلاج اللازم.

وشدد على أن الاهتمام بالصحة وتعزيز وتواصل المبادرات الرئاسية الرائد فيها مثل 100 مليون صحة ومبادرة دعم صحة المرأة والعديد من المبادرات الخاصة بالطفل والتلاميذ في المدارس، يؤكد بلا شك أن الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي والجميع يشعرون بمدى التحسن فيها والإنجازات في هذا المجال الهام.