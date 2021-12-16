مسؤولة روسية: لم نتلق طلبات لتسجيل لقاحات أجنبية داخل البلاد حتى الآن

قال نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا، إن روسيا لم تتلق أية طلبات لتسجيل لقاحات أجنبية في روسيا حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس، أن اللقاحات التي تم تسجيلها في روسيا حتى الآن هي: "سبوتنك في" ،"وسبوتنك لايت"، "وابيفاك كورونا"، "وابيفاك كورونا-ان" و"وكوفيفاك".

وسجلت السلطات الصحية الروسية 28 ألفًا و363 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و103 آلاف و360 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد الأربعاء، أن الإصابات الجديدة سُجلت في كل مناطق روسيا البالغة 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 1142 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 292 ألفًا و891 شخصًا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 2459 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ2055 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1739 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى أن 35 ألفًا و633 شخصًا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 8 ملايين و839 ألفًا و633 شخصًا.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال إن روسيا لم تزود منظمة الصحة العالمية بعد بالمعلومات اللازمة للتصديق على لقاح"سبوتنيك V"، لكن العمل مستمر.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "هناك حقًا بعض المعلومات التي يجب توفيرها لتسجيل اللقاح، ولم نوفرها بعد، لأن لدينا نظرة مختلفة لماهية المعلومات للتسجيل، ولدينا بعض المعايير المختلفة والآراء، وما إلى ذلك.. ونحن على تواصل" مع منظمة الصحة العالمية.