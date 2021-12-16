تعرف على المراكز الأولى في بطولة رفع الأثقال بدوري جامعة المنيا

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عودة نشاط رفع الأثقال للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا بعد توقف عدة سنوات، وذلك خلال ثاني فعاليات دوري الجامعة الرياضي للعام الجامعي 2021/2022، الذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنافس فيه 64 طالباً من 16 كلية بالجامعة على مدار اليومين السابقين وفق إجراءات احترازية، واشتراط أن يكون المشاركين بالبطولة من الطلاب من متلقي لقاء فيروس كورونا.

مسابقة رفع الأثقال بدوري جامعة المنيا

وأعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن نتائج بطولة رفع الأثقال في وزن 56 كيلو، والتي أسفرت منافساتها عن فوز الطالب محمد سعيد من كلية الزراعة بالمركز الأول، ومحمد نادي فؤاد بكلية الآداب بالمركز الثاني، والطالب عبد المسيح خلف بالصيدلة على المركز الثالث، وفي منافسات البطولة في وزن 69 ك، حصد الطالب زياد ايمن من كلية التربية الرياضية على المركز الأول، وخالد رجب من كلية الزراعة على المركز الثاني، والطالب حسين أحمد كلية التربية النوعية علي المركز الثالث، وفي ميزان 85 ك، حصل الطالب حسين حمادة عبدالله من كلية الحقوق على المركز الأول، وتلاه الطالب محمد رجب من كلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، والطالب رجب صفاء الدين بكلية الآداب علي المركز الثالث، وفي وزن 105 ك، فاز بالمركز الأول الطالب محمد أشرف من كلية التربية الرياضية، والمركز الثاني للطالب محمد حسن من كلية التربية النوعية، ومصطفي حجازي بكلية التربية علي المركز الثالث.

مسابقة رفع الأثقال بدوري جامعة المنيا

ومن جانبه أوضح وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، أن كل متسابق من الطلاب يقوم بأداء ثلاث محاولات للخطف والنتر يتم التقييم بها على مجموع أعلى رفعتين لكل طالب، موضحاً أنه وصلت الأوزان التي قام الطلاب برفعها خلال البطولة إلى 101 كيلو جرام.

قام بالتنظيم والإشراف على البطولة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد رشاد، وهناء فارق أخصائي النشاط.

مسابقة رفع الأثقال بدوري جامعة المنيا

_DSC1404

342dd268-6d65-4834-9c9a-372383c3334c

c2cbc6ba-bab0-42d8-bb14-91c3958099eb

d2ec4ce6-d617-4e9a-9441-907a470801c1

DSC06370

DSC06375

DSC06377

DSC06379

DSC06382

DSC06383

DSC06410

DSC06412

DSC06414

photo_2021-12-15_14-44-07