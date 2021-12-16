ابن سعيد صالح فى «آمال وأقدار» يعود للفن بأغنية «تنين 21» (فيديو)

بعد اختفائه لمدة 20 عامًا عن الساحة الفنية، عاد نور أبوحساب، الذي لمع في طفولته أمام سعيد صالح وأحلام الجريتلي في مسلسل "آمال وأقدار" إخراج منير التوني حيث لعب دور ابنهما، إلي الساحة الفنية ولكن عبر الأغنية، حيث أطلق أغنية مصورة هي الأولي تحت عنوان" تنين 21" من تأليف محمد عبدالحي والتي يحاكي فيها أغنية "دي دي" للشاب خالد في مطلع التسعينيات، وأخرجها بنفسه في قالب استعراضي.

الأغنية لاقت رواجًا علي اليوتيوب ويودع بها نور أبوحساب عام 2021 بكلمات تحمل عبئا عاما يلفظ أنفاسه بأحداثه وأهواله من كورونا إلي السخرية من مباريات كرة القدم وانقسامات الجمهور، والتي يبدأ مطلعها: " فاتت سنة كأنها سنتين.. أحداث جميلة وأحداث طين.. وناس سابتنا كتير وحشتنا..وناس معانا ومش باينين.. باي باي بقي هاتو التنين.. فيروس طين جايلنا م الصين.. وكمان إعصار واسمه شاهين..تنين تنين.. مابقاش فاضل غير التنين.. آسفين آسفين..آسفين و يا واحد وعشرين.. البدري مشي و أهو جيبنا كيروش.. شريف وقفشه مايتاخدوش.. والأهلي يكسب خمسه وحوش.. رجع ومارجعش النقاز.. وقفلتوا قيد حيرتوا الناس.. وزمالك بالدوري وفاز"، وتذهب الأغنية إلي القفشة والسخرية حينما تتحدث عن مهرجان الجونة السينمائي قائلة:"ف الجونه بنشوف ولعه يامان.. وساويرس ذكي مش قلقان.. نوجا بدر كمان بالفستان.. غطيه غطيه.. مابقاش فاضل غير التنين"، ويصل إلي الذروة مؤرخًا بخفة بدم للانقطاع الكبير لوسائل التواصل الإجتماعي هذا العام قائلًا:" الفيس قطع والوتس كمان.. والدنيا بقي صبحت قلبان.. ومارك راح يسمع توهان".

وقال نور أبوحساب: أردت من هذه الأغنية جمع أحداث سنة 2021 سواء المؤلمة أو الجميلة، وحبينا ننقد بعض الحاجات بشكل إيجابي، حبينا نجمع كل حاجة ونقدمها بشكل مفرح للناس لنخفف على أنفسنا نهاية عام بكل ما فيه من مساوئ ونجاحات، لنقول أننا مكملين ببهجة وسرور مع بداية سنة 2022، الهدف الأساسي أننا نجمع طاقة إيجابية لسنة جديدة.

وأضاف: أنا أجهز نفسي للفن الاستعراضي والتمثيل، فاستخدام الفيديو كليب بالتعبير، نوع من المثابرة لنشر فكرة "الميوزيكال شو" وهذا هو منهجي في الأغاني، هذا إلي جوار أدواري الدرامية بالمسلسلات والأفلام التي سيكون عودتي لها من خلال هذه البوابة.

ويستعد نور أبوحساب هذه الأيام لتصوير أغنية استعراضية جديدة بعنوان "سيكي بامبي" ، والتي يغني فيها عربي ونوبي وبالسواحلية الإفريقة، وهي من تلحين فادي صالح، وتأليف جماعي يشارك في كتابتها مع ماندو وفادي وخالد، وتوزيع محمود دييز، وسيتم تصوير الأغنية الأسبوع المقبل بإحدى المناطق الطبيعية الشهيرة من إخراج وتصميم نور، وتصوير أحمد جوهر.

وأشار إلى أن أغنية "سيكي بامبي" هي غزل في المحبوبة تمزج ما بين أشكال الغناء العربي والنوبي والإفريقي سواء من حيث الكلمات أو الألحان أو الاستعراضات التي لم أتخل عنها رغم دراستي للطب، فقد ظللت طيلة حياتي اهتم به حتى سافرت إلي كينيا حيث دربت هناك على الرقص الإفريقي للأفارقة عام 2019 في جامعة كنياتا وفي مدارس الرقص الإفريقي، كما سافرت إلي العديد من الدول الأخرى لنشر ثقافات الدول في التعبير الحركي بالرقص والاستعراضات لمختلف الشعوب مثل أمريكا وتونس وتايلاند.

كان الطفل الصغير نور أبوحساب، قد لمع قبل 20 عامًا أمام سعيد صالح وأحلام الجريتلي في مسلسل "آمال وأقدار" إخراج منير التوني حيث لعب دور ابنهما، وتألق وقتها في "عصر الأئمة" مع المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفي و"قمر وقمورة" مع المخرج صبحي شفيق وبرز في البرلمان الصغير، ورغم توقع الجميع له النجومية، فقد اختفى الطفل من ساحات الفن دون أسباب معروفة، والسر الذي لم يعلمه كثيرون من متابعيه ومحبيه وقتها، أن أهله فضلوا أن يتفرغ للتعليم عن الفن، فشق طريقه الدراسي حتي تخرج في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وصار الآن من أشهر أطباء الأسنان في مصر.