تعيين محمد حسين نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور محمد حسين محمود، الأستاذ بكلية الهندسة نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.

حصل الدكتور محمد حسين على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1990 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليعمل بعد ذلك معيدا بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 1992، ثم درجة الماجستير عام 1996 من جامعة عين شمس، ثم درجة الدكتوراه "إشراف مشترك" بين جامعتى طنطا ونورث كارولينا الأمريكية عام 2002، ليعمل فى ذات العام مدرسًا بكلية الهندسة جامعة طنطا.

تدرج فى الوظائف العلمية حتى حصل على درجة الأستاذية فى عام 2013، حيث شغل منصب مدير معمل الخرسانة المسلحة، ومديرًا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بهندسة طنطا، ثم وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من 2014 وعميدًا لكلية الهندسة اعتبارا من 23 سبتمبر 2021.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد حسين عضوًا باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدون تخصص "الهندسة الإنشائية" والتابعة للمجلس الأعلى للجامعات.