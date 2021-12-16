إحالة أوراق سائق توكتوك للمفتى لقيامه بخطف وقتل طفل فى أوسيم

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، إحالة سائق لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه لخطفه طفلا وقتله فى أوسيم، وحددت المحكمة جلسة 4 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد دهشان وياسر الزيات الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم «أحمد.ن»، 33 سنة، سائق توك توك بقتل الطفل المجنى عليه «م.ف» عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن طوق عنقه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء الاعتداء عليه خشية افتضاح أمره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بارتكاب جناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه السابق ذكره بأن استدرجه بدراجة بخارية «توك توك» موهمًا إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحيلة من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيدًا عن أعين الرقباء والاعتداء عليه وهو لم يبلغ 18 سنة ميلادية من عمره.

وأكدت شهادة رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم أنه أبلغ بتغيب المجنى عليه وبإجراء تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم باستدراج المجنى عليه لخطفه ثم اصطحبه إلى الشقة السكنية محل الواقعة للاعتداء عليه فقاومه المجنى عليه إلا أنه تمكن من السيطرة عليه بالقوة مستغلا حداثة سنه وضعف بنيته وخشية من افتضاح أمره أطبق على عنقه بذراعه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر له بارتكابه الواقعة على النحو الذى توصلت إليه تحرياته وأرشده لمكان جثمان المجنى عليه.