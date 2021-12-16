حبس 3 تجار مخدرات متلبسين بحيازة 140 طربة حشيش

قررت النيابة العامة بالشرقية حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة ضبطهم في حالة تلبس وبحوزتهم 140 طربة حشيش بغرض الإتجار في نطاق قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية الذي اتخذوه مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وإرسال حرز المخدرات للمعمل الجنائي.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن رصدها معلومات حول نشاط المتهمين وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن نيابة أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية، وبحوزتهم 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالي – عدد "3" هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫400٫000) واحد مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً.