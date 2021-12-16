الخميس 16 ديسمبر 2021
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فن

حنان شوقى ورحمة خالد تكرمان ذوى الهمم في يومهم العالمي

حنان شوقى
حنان شوقى

أُقيمت احتفالية خاصة باليوم العالمي لذوي الهمم بتكريم عدد من ذوي الهمم ومن الصم والبكم في أحد الفنادق الفاخرة بالمعادي.

حضر الاحتفالية الفنانة حنان شوقي، ورحمة خالد أول مذيعة بمتلازمة داون في العالم وممثل عن وزارة الاستثمار.

الاحتفال يأتي اتساقًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها تحت عنوان "قادرون باختلاف"، كشركاء النجاح وجزء أصيل من منظومة المجتمع، حيث توجد إرادة سياسية لدى الدولة في إتاحة المناخ السليم لهذه الكوادر بتوفير المزيد من المزايا وإقرار القوانين التي تضمن لهم كل أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتطبيقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن الاحتفالية تبعث برسالة للمجتمع بضرورة أن يؤدي كل منا دوره تجاه هذه الفئات.

وتحدثت رحمة خالد، خلال كلمتها عن مشوار الكفاح الذي خاضته منذ الصغر مع أمها التي ساندتها في كل خطواتها حتى أصبحت أول مذيعة في العالم بمتلازمة داون، فضلًا عن كونها بطلة رياضية حصدت العديد من الميداليات في المحافل الرياضية.  

وطالبت رحمة خالد جميع المسئولين بتفعيل نسبة الـ5% من العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة مشددة على أن الإرادة تصنع المستحيل.

وأكدت الفنانة حنان شوقي، خلال الحفل، ضرورة تشجيع الوالدين على مساندة أبنائهم من ذوي الهمم، مشددة على أن أصحاب الهمم عندما يجيدون الراعية الكافية في محيط أسرتهم وعائلتهم ويشعرون بمدى تقبل الآخرين بدفعهم بالمشاركة في الأنشطة الحياتية المختلفة ستتولد بداخلهم طاقة إيجابية ولا يكونون عبئًا على أسرهم بل سيكونون مصدر فخر لهم لأنهم فئات لديهم القدرة على العطاء والعمل ويمثلون إضافة للمجتمع.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتسليم الشهادات والهدايا والدروع للمكرمين من ذوي الهمم.

حنان شوقي الفنانة حنان شوقي احتفالية ذوي الهمم ذوي الهمم رحمه خالد

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وائل لطفي

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