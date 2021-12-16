فحص 1000 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال مستشفياتها بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، في فحص 1000 طفل حديث الولادة ضمن فعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والذي تم إطلاقه بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، للكشف عن 19مرضا وراثيا لدى حديثي الولادة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشفيات الثماني التابعة للهيئة، والمشاركة بفعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة تشمل (مجمع الإسماعيلية الطبي) بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات (دار صحة المرأة، النصر التخصصي للأطفال، السلام، الحياة بورفؤاد) بمحافظة بورسعيد، ومستشفيات (إيزيس التخصصي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي)، وذلك من خلال أخذ عينات للكشف عن هذه الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، داخل الحضّانات، بهدف الكشف المبكر عن أي مرض وراثي لدى حديثي الولادة بما يضمن التعامل الفوري والسريع مع الحالة.

وتابع بيان الهيئة أن أول عينة يتم أخذها لحديثي الولادة للكشف عن 19 مرضا وراثيا تتم من داخل حضّانة المستشفى، أما العينة الثانية فيتم أخذها بعد 28 يوما من العينة الأولى لضمان التأكد من الحالة الصحية للأطفال، فيما تتم أخذ العينة الثانية، للأطفال الذين خرجوا من حضّانة المستشفى، بأحد الأماكن التي تم تحديدها لذلك، كـ"مكتب صحة أول" بمحافظة بورسعيد، و"مكتب صحة أول، مكتب صحة ثانِ، مكتب صحة القرنة، النجوع قبلي، المركز الحضري بالبياضية، رعاية طفل أرمنت" بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه يتم إجراء الفحص الطبي داخل كافة وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة بـ 8 مستشفيات (حضانات / مبتسرين)، تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف شمول كافة الفئات المستهدفة من أطفال مصر، والوصول إلى جيل صحي خال من مسببات الإعاقة.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: من أجل أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، فإن المشروع لا يقتصر فقط على إجراء الفحص داخل وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة في المستشفيات فحسب، بل هناك منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات لكل طفل، وتتم المتابعة الدورية لهم، فيما يتم تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية، يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية ، والتي عكستها المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها تحت شعار 100 مليون صحة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بكافة المراحل العمرية.



هذا وتدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية كل أهالي الأطفال الذين تم أخذ عينات أولية لهم داخل المستشفيات الثماني التابعة للهيئة، بضرورة المتابعة وأخذ العينة الثانية خلال 28 يوما من العينة الأولى، مع العلم بأنه تتم المتابعة الدورية مع ذوي الأطفال، التأكيد عليهم بأهمية أخذ العينة الثانية للأطفال، وذلك للاطمئنان على صحة أبنائهم والتأكد من خلوهم من أيٍ من الأمراض الوراثية، أو اكتشافها مبكرًا مما يسهل علاج الأطفال والتعامل السريع مع الحالات حتى تمام الشفاء.

ويشار إلى أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول- ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).