رئيس مياه سوهاج يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، ضرورة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها الشركة بقرى نزالى داوود والشيخ رحومة وحاجر مشطا والصفيحة بمركز طهطا، وذلك فى التوقيتات المحددة لها والتى تبلغ تكلفتها 207 ملايين جنيه والتى يستفيد منها 37 ألف مواطن هذا بالإضافة إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 181 قرية بمراكز طما والبلينا وجرجا وساقلتة والمراغة ودار السلام والمنشأة هذا بالإضافة الى مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات برنامج التنمية المحلية، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لرؤساء القطاعات ورؤساء أفرع قطاع وسط للاتفاق على أهم ملامح العمل خلال الفترة القادمة بهدف تحقيق أهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

وأكد رئيس مياه سوهاج ضرورة التوزيع الأمثل للعمالة بجميع مواقع الشركة بما يضمن تشغيل كافة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى 24 ساعة على مدار الأسبوع، وكذلك الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية فى جميع مواقع العمل وحل جميع الشكاوى فى أسرع وقت ممكن بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات التى تقدمها الشركة.

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة معوقات العمل ببعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز " دار السلام، وجرجا، والبلينا، وحي الكوثر"، والعمل على وضع حلول عاجلة لتلك المعوقات، بحضور النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء وزارات الإسكان، والري، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومديرية الزراعة، ومدير مشروع جنوب سوهاج للغاز الطبيعي، وبعض الجهات المنفذة للمشروعات.



ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع صرف صحي مدينة دار السلام، وعملية مياه عرب العطيات البحرية، وخط مياه أولاد يحيي بحري، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب بقرى " القرعان، وأولاد غازي، والسراروة " بمركز جرجا، وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمزرعة الصرف الصحي بمركز البلينا، ومطالب أهالي قرية الحلافي بالبلينا بالانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي والتليفونات، واستعرضت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج موقف توصيل المياه بالمرحلة السادسة بحي الكوثر.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة والجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة المشروعات، ووضع الحلول الناجزة لأية معوقات، واستكمال الأعمال المتوقفة في بعض المشروعات، حتى يشعر المواطن السوهاجي بنتائج تلك المشروعات في القريب العاجل.