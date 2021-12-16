الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تذبح طليقها بمساعدة ابن عمها.. صور من جريمة المعصرة

حبس
حبس

انتقلت عدسة «الدستور» إلى موقع ذبح سيدة لطليقها في منطقة المعصرة، بحدائق حلوان؛ لكشف تفاصيل الواقعة حيث تبين أن المتهمة استأجرت شقة في عقار بجوار مسكن المجني عليه.

وبمعاينة العقار تبيَّن أنه مكون من عشرة طوابق وأن الواقعة تمت في الطابق السادس، وأن باقي الأدوار تحت الإنشاء، وسبقت المجني عليه في الدخول للمنزل هي ونجل عمها، ثم تعديا عليه بسلاح أبيض.

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كانت أجرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الخميس، معاينة تصويرية للمتهمة بقتل طليقها بـ6 طعنات نافذة في الجسم، بمنطقة المعصرة محافظة القاهرة، ومثلت المتهمة جريمتها وسط حراسة أمنية في محيط مسرح الجريمة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن المجني عليه في منتصف العقد الرابع من العمر، به 6 طعنات متفرقة في الجسم، مما أسفر عن إصابته بنزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة.

وكانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة وحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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وتلقى النقيب كريم عبدالعاطي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المواطنين بالعثور على جثة شخص مقتول داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور تم إخطار العقيد أحمد عبدالعزيز، مفتش المباحث، الذي انتقل بصحبة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، وقوة من القسم، لمحل البلاغ.

وبالمعاينة تبيّن أن الجثة لشخص يدعى «محمود.ح.س.إ»، 35 سنة، ومقيم شارع العشرين القبلي حدائق حلوان، وشهرته «عبقرينو»، مطعون بـ6 طعنات ومفارق للحياة.

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وبعمل التحريات أمكن تحديد المتهمين وهم «صفاء.ن.ع.م»، 35 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، و«سيد.أ.ال.م»، 32 سنة، عاطل، ومقيم البساتين، وابن عم المتهمة الأولى «مجدي.م.ع.م»، 30 سنة، عاطل، ومقيم البساتين، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط المتهمة الأولى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عدسة جريدة الدستور حدائق حلوان منطقة المعصرة مسكن المجني عليه المتهمة العقار سلاح أبيض معاينة تصويرية

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