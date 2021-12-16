الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 600 كيلو لبن فاسد و1500 كمامة مجهولة المصدر بالمنيا

حملات تموينية ورقابية
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز من ضبط كميات فاسدة من اللبن وكمامات مجهولة المصدر وحلاوة منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق وقامت بإعدام كمية اللبن المضبوطة والتحفظ على باقي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين أبو قرقاص واصلت جهودها في تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وضبط المخالفين وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين وتحت إشراف عرفات عبدالله نائب رئيس المركز والمدينة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا إدارة التفتيش والمتابعة و ادارة الرخص بالوحدة المحلية أبو قرقاص وإدارة التموين ومباحث التموين ومكتب تفتيش الأغذية والجهات المعنية بمركز أبو قرقاص بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملات أسفرت عن ضبط 600 كيلو جرام لبن غير صالح للاستخدام وتم إعدامها على الفور و1500 كمامة مجهولة المصدر و15 كيلو جرام حلاوة سمسمية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل إدارة التموين بأبو قرقاص وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة.

حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص

حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق بمركز أبوقرقاص
المنيا ضبط لبن فاسد ضبط كمامات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق بأبوقرقاص عرفات عبد الله اللواء محمد عزت

رئيس التحرير

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