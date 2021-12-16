استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات القانونية من تطهير بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في 6 محافظات وتحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (عدد 42 طربة من مخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة").

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة").

جهود استهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة"– مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدا.