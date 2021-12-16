إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، جهود الوحدات المحلية التسع برئاسة رؤساء القرى، تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة، في مجال النظافة، من خلال حملة مكبرة استهدفت رفع كافة المخلفات والقمامة من مداخل القرى ومن نقاط التجميع.

وقال "السايس" إن حملات النظافة المكبرة بنطاق قرى المركز والمدينة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من جانبي الشوارع والميادين بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية، مستمرة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لافتا إلى اهتمام رئاسة المركز بقطاع النظافة، هذا القطاع الهام الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع أحياء المدينة ومداخل ونقاط التجمع بالقري التابعة لها؛ للارتقاء بكفاءة منظومة النظافة، من خلال وضع خطط لشن حملات دورية للنظافة وتنفيذ برنامج يومي وتقسيم العمل إلى ورديات ونوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من الموجه 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة ومصارف الري والموارد المائية، حيث تم إزالة 15 حالة تعديات على أملاك الري بمساحة 650 متر مربع، بقرية تونا الجبل التابعة للمركز.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذا يأتي في اطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتصدي لكافة أشكال التعديات علي أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية والاستمرار في تنفيذ اعمال الموجة 18 لإزالة التعديات وتنفيذ احكام القانون حيال المخالفين، والقضاء على كافة اشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الدولة.