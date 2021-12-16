أجرأ إطلالات المتسابقات في مسابقة «ملكة جمال أمريكا» على مدار تاريخها

تستعد مسابقة ملكة جمال أمريكا، في تتويج ملكة الجمال الجديدة، اليوم الخميس، إذ ستتنافس خمسون امرأة من جميع أنحاء البلاد على لقب ملكة جمال أمريكا 2022، ستمنح المسابقة أيضًا أكثر من 435 و500 دولار كمنح دراسية، أي فيما يعادل مبلغ 100،000 دولار سيذهب مباشرة إلى الفائز، وفقًا لبيان صحفي للمسابقة.

وفي ديسمبر الماضي، توجت ملكة جمال فيرجينيا كميل شيرير ملكة جمال أمريكا عام 2019، وفي مايو 2020 تم إلغاء المسابقة بسبب وباء كورونا، وقد أعلنت المنظمة حينها أن شيرير ستحصد على اللقب عامًا آخر بصفتها ملكة جمال أمريكا.

ونستعرض في السطور التالية، أجرأ إطلالات المتسابقات في "ملكة جمال أمريكا" على مدار تاريخ المسابقة.

ملكة جمال ميشيجان

تألقت ملكة جمال ميشيجان كيرستن هاجلوند بفستان فضي بقماش شفاف في مسابقة ملكة جمال عام 2008، وتميز فستان جلوند بأكمام طويلة، مطرزة بكريستالات فضية وذات ذيل من القماش الشفاف.

ملكة جمال أريزونا

جاء فستان ملكة جمال أريزونا جينيفر سيدلر، يحتوي على فتحات شفافة غير متكافئة على فستانها، في مسابقة ملكة جمال عام 2012.

ملكة جمال لويزيانا

صعدت ملكة جمال لويزيانا هوب أندرسون، إلى مسرح المسابقة، مرتدية فستانًا مُصممًا بتطريزات الأزهار بأحجام مختلفة، عند منطقة الصدر، في مسابقة ملكة جمال أمريكا لعام 2012.

ملكة جمال ساوث كارولينا

في مسابقة عام 2013، كان فستان ملكة جمال ساوث كارولينا علي روجرز، مزينًا بتطريزات مميزة، ذو فتحات شفافة في كل مكان، بالفستان ذو اللون الأبيض.

ملكة جمال ألاسكا

اختارت ملكة جمال ألاسكا زوي جرينير، فستان ذو تفاصيل جريئة وشفافة، بإطلالة فستانها المسائي في مسابقة ملكة جمال 2015، في إطلالة أنيقة.

ملكة جمال أوكلاهوما

ارتدت ملكة جمال أوكلاهوما، سارة كلاين، فستانًا أخضر لامعًا في مسابقة عام 2017، وجاء فستان كلاين مصنوعًا من عدة درجات من اللون الأخضر وله فتحات شفافة بطول الفستان.

ملكة جمال جورجيا

في المسابقة عام 2018، فاجأت ملكة جمال جورجيا إليسا بيسلي، الجمهور بفستان أبيض جريء ومميز، وجعلت شعرها، منسدلًا على أكتافها، بإطلالة مميزة لها.